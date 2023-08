Basel«Es war richtig unheimlich» – Unwetter verwüstet Garten von Sylvia

In vielen Teilen der Schweiz wird derzeit vor erheblicher Unwettergefahr gewarnt.

Über die Schweiz ist am Donnerstagabend ein heftiges Unwetter gezogen. Insbesondere in Basel hat es gewütet. Aktuell warnt MeteoSchweiz noch immer vor erheblicher Gefahr, Stufe 3 von 5 sei möglich. Die Auswirkungen hat auch Sylvia aus Basel erlebt. In Allschwil ist sie zuerst einem umgestürzten Baum begegnet. Später wütete das Unwetter auch bei ihr zu Hause.