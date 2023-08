Basel: Strolchenfahrt mit gestohlenem Auto endet in WC

Unbekannte Täter haben am Sonntagabend mit einem Auto massive Schäden an der WC-Anlage eines Basler Veranstaltungsorts verursacht. Der Betreiber hat jetzt eine Belohnung ausgesetzt.

1 / 4 Ungebremst sind unbekannte Täter mit einem Auto in die WC-Anlage des «Filter4», einer Basler Kulturlocation, gerast. Fredy Hadorn Fredy Hadorn, der Betreiber der Eventlocation, will die Täter unbedingt finden und verspricht eine Belohnung von 1000 Franken für Hinweise zur Täterschaft. Fredy Hadorn Das Auto stand bereits einen Tag vor der Tat ohne Nummernschilder auf dem Privatgelände. Fredy Hadorn

Darum gehts Mit einem Auto haben unbekannte Täter auf einem Privatgelände in Basel massive Sachschäden an einer Toiletten-Anlage verursacht.

Opfer der Strolchenfahrt wurde eine Eventlocation, die auf die WC-Container angewiesen ist.

Der Betreiber will die Täter unbedingt finden und verspricht eine Belohnung von 1000 Franken für Hinweise zur Täterschaft.

«Es wurde mit einem Auto herumgerast und feuchtfröhliche Männerstimmen waren zu hören. Nach einem lauten Knall war Ruhe», so beschreiben zwei Zeuginnen, was am Sonntagabend um ca. 22 Uhr auf dem Bruderholz in Basel geschah. Schauplatz dieser Strolchenfahrt war der Vorplatz des «Filter4», einer ehemaligen Wasserfilteranlage, die heute als Eventlocation und für Kunstausstellungen genutzt wird. Die Fahrt auf dem Privatgelände endete abrupt in einer WC-Containeranlage.

Absolut unverständlich ist die Aktion für Fredy Hadorn, Gründer und Präsident des «Filter4». Die erheblichen Schäden an den WC-Anlagen kosten nicht nur viel Geld, sondern gefährden auch den Betrieb der Ausstellungen und Anlässe. «Wir sind auf die Toiletten-Anlage ausserhalb der eigentlichen Räumlichkeiten angewiesen», so Hadorn. Den Schaden, der durch die Autofahrer verursacht wurde, kann er nur grob einschätzen: «Wir gehen momentan von einem Schaden von bis zu 12’000 Franken aus».

Viel beunruhigender als der Sachschaden ist für Hadorn aber die Sorge um die geplanten Anlässe am Wochenende. Für eine Hochzeit und einen Anlass sind die externen Toiletten fest eingeplant. Glücklicherweise konnte zusammen mit dem Dienstleister eine Ersatzeinheit organisiert werden. Die Anlässe am Wochenende sind also vor einer Verschiebung gerettet.

Wer sass am Steuer?

Hadorn will die Täter unbedingt finden. Für Hinweise, die zur Täterschaft führen, hat er deshalb eine Belohnung von 1000 Franken ausgesetzt. Von zwei Zeuginnen weiss er zwar ungefähr, was an diesem Sonntagabend geschehen ist, die Täterschaft kennt jedoch keiner. Der graue Opel Astra, der für die Strolchenfahrt genutzt wurde, stand bereits seit Samstag auf dem Gelände des «Filter4». «Ich kannte das Auto nicht und wollte es spätestens am Montag melden, sollte es dann noch da stehen», so Hadorn. Nummernschilder hat das Fahrzeug nicht.

Was mit dem Auto am Sonntagabend passieren sollte, konnte er aber nicht ahnen. Nun sucht auch die Polizei nach den Insassen des Fahrzeugs. Mit einem Zeugenaufruf sucht die Kantonspolizei Basel-Stadt nach dem Lenker und/oder Halter des grauen Opels sowie nach Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Personen, die der Polizei behilflich sein können, sind gebeten, die Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 061 208 06 00 zu kontaktieren.

Aktivier jetzt den Basel-Push!