Mann betrog 79 Personen um 3,5 Millionen

In der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft finden sich viele weitere Anklagepunkte. Darunter Vergewaltigung, Bestechung, illegaler Waffenbesitz und noch einige mehr.

Zwei 27-Jährigen wird in diesem Zusammenhang Bestechlichkeit vorgeworfen. Beide waren Mitarbeitende im Untersuchungsgefängnis.

Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt klagt in einem komplizierten Deliktskomplex einen 36-jährigen türkischen Staatsbürger an.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt hat im Zusammenhang mit einem grossangelegten, international organisierten und bandenmässigen Anlagebetrug ein komplexes Vorverfahren abgeschlossen, wie sie in einer Medienmitteilung vom Montag schreibt. Die Staatsanwaltschaft erhebe Anklage gegen einen 36-jährigen türkischen Staatsbürger. Dem Beschuldigten werde eine ganze Reihe an Anklagepunkten vorgeworfen, darunter gewerbs- und bandenmässige Geldwäscherei, Teilnahme an gewerbs- und bandenmässigem Betrug, Sexualdelikte, Bestechung und Anstiftung zum Amtsmissbrauch.