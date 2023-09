Basel: Brand in Bürokomplex beim Bahnhof SBB

In einem Bürokomplex beim Basler Bahnhof SBB ist am Freitagnachmittag ein Brand ausgebrochen, wie mehrere News-Scouts melden. Vor Ort beim Gebäude an der Elisabethenanlage ist ein grösseres Aufgebot von Feuerwehrfahrzeugen, Ambulanzen und Polizei vorgefahren. Auf Videos ist zu sehen, dass es offenbar im Dachgeschoss zu einem Brandausbruch gekommen war. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr verschafften sich via Drehleiter über Dachfenster Zutritt zum Gebäude.