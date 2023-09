Basel: Mann sprang in Rhein um der Polizei zu entkommen

Am Montagabend endete die Flucht eines 18-jährigen Teenagers in Basel im Rhein, wie die Basler Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Der junge Mann versuchte sich kurz vor Mitternacht einer Personenkontrolle durch die Polizei bei der Dreirosenbrücke zu entziehen. Dazu hatte er auch allen Grund. Wie sich später herausstellte, war er bereits mit einer Einreisesperre in die Schweiz belegt.