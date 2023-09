Basel : Frau kommt zu Schlägerei dazu und verletzt Mann schwer

Nach einem verbalen Streit in einer Bar in der Klybeckstrasse begaben sich die zwei streitenden Männer am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr auf die Strasse, wo es zu einer Schlägerei kam. Eine 49-jährige Frau kam laut Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dazu und verletzte das Opfer mit einem gefährlichen Gegenstand erheblich. Der 37-jährige Mann musste mit der Sanität in die Notaufnahme gebracht werden. Die 49-jährige Ukrainerin wurde noch am Tatort von der Polizei festgenommen.