Basel: Ihr Fels bleibt leer

«Leer stehendes Gehege bei den Geparden», so verkündet der Basler Zoo die Einschläferung des Gepardenweibchens Alima auf Facebook. Das zwölfjährige Tier sei aufgrund von Gangschwierigkeiten, Muskelschwund, zunehmender Schwäche sowie seines fortgeschrittenen Alters am 1. November nach Entscheidung des Tierärzte-Teams eingeschläfert worden.

Das Bedauern bei den Zolli-Freunden ist gross

Das Bedauern über Alimas Tod unter dem Facebook-Post des Zoos ist gross. So schreibt eine Userin: «Nun ist klar, dass ich die Gepardin nicht mehr sah. Ist gut so, dass sie nicht mit Schmerzen leiden musste.» Das Gepardenweibchen war beliebt bei den Besucherinnen und Besuchern. «Ich sah sie noch kürzlich auf dem Felsen sitzen. Das letzte Mal. Traurig», schreibt eine andere Userin. Der verschlechterte Gesundheitszustand des Tiers ist auch einigen Beobachtenden aufgefallen, einer kommentiert unter dem Beitrag des Zoos: «So schade, ein so schönes Tier, aber ich bemerkte in den letzten Tagen ihren hinkenden, sichtlich von Schmerzen geleiteten Gang. Ich bin traurig, unendlich traurig.»