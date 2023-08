Naturschauspiel: Schwan und die Gang schwimmen durchs Kleinbasel

Mindestens 18 Schwäne schwammen am Samstagabend in Basel die Wiese abwärts in Richtung Rhein.

Ein Schwan am anderen und dann immer noch einer. Mindestens 18 Schwäne schwammen am Samstagabend eskortiert von vereinzelten Enten in Basel die Wiese abwärts in Richtung Rhein. Wohin wollten die Wasservögel? Ein Experte klärt auf.