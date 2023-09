Basel: Leu von Ehrengesellschaft gestohlen

Aus dem Restaurant Rebhaus wurde ein Stück Basler Kunst- und Kulturhistorie gestohlen. Die Leu-Figur ist nicht mehr da. Wann und wie die Figur verschwunden ist, bleibt unklar. Der Leu müsse aber in den vergangenen ein bis zwei Wochen entwendet worden sein, so Stefan Ospel, Sprecher der Ehrengesellschaften, gegenüber 20 Minuten. Ausserdem sei keine Gewalt im Spiel gewesen, Einbruchsspuren liessen sich keine finden, ergänzt Ospel. Beim Diebesgut handelt es sich um eine circa 35 Zentimeter hohe Figur aus Metall, die in einem kleinen Saal im ersten Stock des Restaurants auf einem Holzsockel an der Wand montiert war. Die Figur hatte für die Drei Ehrengesellschaften Kleinbasels «einen hohen ideellen Wert» und ist auch «kunsthistorisch sehr wertvoll», wie die Ehrengesellschaften in einer Mitteilung schreiben.