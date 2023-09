Am Bahnhof SBB fehlen die Uhren

Was fällt auf? Etwas fehlt hier am Bahnhof SBB in Basel.

Fällt es in den Zeiten des Smartphones überhaupt auf, wenn am Bahnhof plötzlich die Zeit still steht? Diese Frage kann man sich diese Woche am Bahnhof in Basel stellen. Zumindest die Uhren ticken am Bahnhof wegen Unterhaltsarbeiten gerade nicht. Dabei ist die Zeit gerade für die SBB unabdingbar, richtet sich ihr ganzer Fahrplan und jeder Zug nach ihr. Gerade in einem Land wie der Schweiz, wo so grosser Wert auf Pünktlichkeit gelegt wird.