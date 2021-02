Super League : Basel holt trotz früher Unterzahl einen Punkt, Vaduz besiegt St. Gallen

Schon früh musste Basel wegen einer Tätlichkeit mit einem Mann weniger spielen. Trotzdem holten die Bebbi einen Punkt. Vaduz gewann indes 2:1 gegen St. Gallen.

1 / 3 Basel und Lausanne-Sport trennten sich torlos. Marc Schumacher/freshfocus Dies, obwohl Basels Eray Cömert bereits in der 20. Minute wegen einer Tätlichkeit vom Platz musste. Marc Schumacher/freshfocus Vaduz besiegte im ersten Spiel des Tages St. Gallen mit 2:1. freshfocus

Schon früh erhitzten sich die Gemüter bei der Partie zwischen dem FC Basel und Lausanne Sport. Nach zunächst unspektakulären 20 Minuten im St. Jakobs-Park zeigte der Schiedsrichter Eray Cömert vermeintlich aus dem Nichts die Rote Karte. Die Wiederholung zeigte aber: Der Verteidiger liess sich von Lausanne-Stürmer Mahou zu einer Tätlichkeit hinreissen. Kurzes Geschubse, ein Griff von Cömert ins Gesicht von Mahou und schon flog der 23-Jährige vom Platz – verständlicherweise ganz zum Unmut von Basel-Trainer Sforza.

Die erste richtige Torchance erfolgte erst in der 38. Minute, was viel über die Attraktivität der Partie aussagt: Puertas feuerte aus spitzem Winkel eine Rakete auf das Tor von Basel ab, traf aber nur das Lattenkreuz. Danach nahm der Druck von Lausanne-Sport zu, Basel bemühte sich indes zu Zehnt nicht unterzugehen, was den Bebbi schlussendlich auch gelang.

Die Basler starteten aufgeweckt in die zweite Halbzeit, die Pausen-Rede von Sforza schien gewirkt zu haben. Doch zu zehnt ist es schwer, das hohe Tempo zu halten und bald übernahm Lausanne wieder die Oberhand. Trotzdem blieb der attraktive Fussball aus. Nennenswert sind einzig Cabrals Distanzschuss in der 54. Minute und Kukuruzovics Faden in der 62. Minute, beide erfolglos. Auch danach blieb die Partie bis kurz vor Schluss eher unattraktiv. In der Nachspielzeit vergaben gleich beide Seiten nochmal Chancen, wie sie sonst nie im Spiel zustande kamen. Die Partie endete torlos.

Vaduz schlägt St. Gallen 2:1

In der ersten Partie der Super League vom Samstag startete Vaduz besser ins Spiel und erarbeitete sich immer wieder gute Chancen. Joel Schmied eröffnete in der 29. Minute das Score. Auf Vorarbeit von Prokopic musste der Vaduzer alleine vor Zigi nur noch einschieben. Die einzige gute Chance für die Ostschweizer in der ersten Halbzeit hatte Captain Jordi Quintilla. Sein Freistoss klatschte aber nur an die Latte.

In der zweiten Halbzeit blieb eine Reaktion der St.Galler aus. Es waren die Vaduzer, die trafen. In der 65. Minute stieg Schmied am höchsten und traf per Kopfball zum 2:0. Der Vaduzer schnürte somit einen Doppelpack. In der 79. Minute erzielten die Espen den Anschlusstreffer durch Alessandro Kräuchi. Es ist der erste Saisontreffer für den St. Galler. Der Vizemeister verlor somit und verpasste es, sich im oberen Drittel der Tabelle zu etablieren.