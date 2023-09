Basel : «Hure» und «Nazi» an der Wandtafel – Lehrer stossen an ihre Grenzen

Es gibt grosse Unterschiede zwischen den 18 Primarschülerinnen und Primarschülern in Sandra Maîtres Klasse. Die Schule in Kleinbasel, in der Maître unterrichtet, fördert die Kinder in verschiedenen Sonderprogrammen. Darunter sind etwa ADHS, Heilpädagogik, Logopädie, Psychomotorik, aber auch Begabtenförderung. Dazu gibt es sieben Sonderstunden pro Woche – weitere Massnahmen hat der Kanton abgelehnt. Nur ein einziges Kind ist in keinem Sonderprogramm.

SRF begleitete im Rahmen der «SRF-Reporter»-Folge mit dem Titel «Integrative Schule – Lehrpersonen stossen an ihre Grenzen» Lehrerinnen in der Wettstein- und der Thomas-Platter-Schule. Diese haben gemein, dass sie sämtliche Kinder in ihre Klassen aufnehmen – egal, ob sie hochbegabt sind oder über Lernschwächen oder Beeinträchtigungen verfügen. Sie verfolgen ein integratives Schulmodell.

«Schere zwischen den Kindern ist sehr breit»

«Ich kann nicht alles abdecken, weil ich mich nicht teilen kann», sagt Maître. Dabei sei die Schere zwischen den Kindern sehr breit. Mann wolle Integration und Inklusion, doch sie allein könne das nicht leisten. Und stellt klar: «Ich brauche Unterstützung.» Die Schulleitung hörte die Lehrerin an und reagierte, indem sie ihr eine weitere Lehrkraft zur Seite stellte. Es werden Gespräche geführt und neue Methoden ausprobiert, um der gesamten Klasse gerecht zu werden – der Aufwand ist entsprechend gewaltig.

Mit ähnlichen Problemen hat Corina Büsch zu kämpfen, die eine vierte Klasse in Kleinbasel unterrichtet. Sie berichtet von Hassbotschaften, welche die Schüler an der Wandtafel hinterliessen – «Du Hure» und «Nazi» prangten eines Tages darauf. Ein anderes Mal spuckte Büsch jemand in ihre Sachen. Andererseits überraschten sie Teile ihrer Klasse mit einem Happy-Birthday-Ständchen und Konfetti, als sie Geburtstag hatte. Ihr Verhältnis zur Klasse bezeichnet sie als «gut» – und sie ist weiterhin gerne Lehrerin.

Basel-Stadt ist Vorreiterin

Der Kanton Basel-Stadt ist ganz vorne mit dabei, wenn es um die Umsetzung des Systemwechsels geht, der 2011 in den Schweizer Volksschulen stattfand. Seither gehören Sonderschulen, Kleinklassen und Spezialangebote der Vergangenheit an. Laut Conradin Cramer, Erziehungsdirektor im Kanton Basel-Stadt, werden die Änderungen am System in Basel «am lebenden Objekt» umgesetzt. Dadurch können ganze Generationen beeinflusst werden. «Darum muss es sorgfältig gemacht werden – und braucht natürlich Zeit.»

In der SRF-Sendung wird klar, dass der Ansatz sowohl Chancen bietet, als auch eine Herausforderung darstellt. Erziehungsdirektor Cramer ist sich bewusst, dass sich Dinge noch verändern werden müssen. Er betont, dass man Massnahmen eingeleitet habe, etwa Lerninseln oder Fördergruppen. Der Kanton möchte an der Integration festhalten, aber trotzdem wieder stärker separieren. «Wichtig ist uns, dass es aber jeweils auch wieder einen Weg zurück von der Separation in die Regelklasse gibt», hält er fest.