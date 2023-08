Basel : «Ich bin geschockt, wie skrupellos mittlerweile vorgegangen wird»

Am helllichten Tag schlägt jemand das Autofenster von Aurelia R. ein und stiehlt ihre Handtasche. Und das an einer belebten Strasse am Rheinufer.

Mitten am helllichten Tag an einer belebten Strasse am Rhein wurde das Autofenster von Aurelia R.* eingeschlagen. Die junge Frau hatte ihr Auto gegen 17 Uhr nur für etwa eine Stunde am St. Alban-Rheinweg geparkt, als eine unbekannte Täterschaft in ihr Auto einbrach und ihre Handtasche mitsamt Portemonnaie stahl. «Dass so etwas in Basel vorkommt, erschreckt mich schon ein wenig. Und dann noch am helllichten Tag, finde ich schon krass», so Aurelia R.

Von solchen Fällen habe sie nur von Ferienreisen im Ausland gehört. Dass in ihr Auto eingebrochen wurde, obwohl die Strasse, in welcher sie parkierte, so belebt ist, lässt sie ungläubig zurück: «Es hatte 30 Grad, der Rhein war voller Schwimmer, am Ufer flanierten Leute, an der Strasse bei den geparkten Autos fahren im Sekundentakt Velofahrer mit Schwimmsäcken vorbei. Und trotzdem wird eingebrochen. Ich bin geschockt, wie skrupellos mittlerweile vorgegangen wird.»

Polizei rät: Keine Wertgegenstände im Auto lassen

Die Kantonspolizei Basel-Stadt bestätigt die eingegangene Meldung vom Diebstahl aus dem Auto. Es sei bereits der vierte gemeldete Fall in diesem Monat am St. Alban-Rheinweg, der sich über rund 1,5 Kilometer erstreckt. «Wir stellen einen leichten Anstieg gegenüber letztem Jahr der Meldungen an die Kantonspolizei Basel-Stadt von Einbruchdiebstählen aus Fahrzeugen fest», so Stefan Schmitt von der Kantonspolizei. Er rät deshalb dringend, keine Wertgegenstände im Auto zurückzulassen.

Viel anfangen konnte die Täterschaft mit dem Diebesgut nicht. «Auf der App meiner Bank habe ich gesehen, dass die Diebe mit meiner Karte etwas in Höhe von fünf Franken gekauft haben. Dann habe ich die Karte gesperrt. Zum Glück nur fünf Franken. Abends versuchten sie es dann nochmals in einer Bar in Basel. Auch wieder für fünf Franken», erzählt Aurelia R.* Sie hofft nun, dass die Überwachungsbilder aus der Bar den Täter oder die Täterin überführen.

*Name geändert.