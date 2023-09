Basel: «Grundsätzlich ist das legal»

Am Dienstag beobachtete ein News-Scout in Basel, wie eine Person im Bärenkostüm seelenruhig unter der Mittleren Brücke und an der Schifflände vorbei den Rhein hinunter paddelte. Es scheint so, als würde der Bär auf einem selbst gebauten Baumstamm-Floss stehen. Wo er denn hinwolle, rief ihm der News-Scout zu. «Ich gehe ans Meer», kam es vom Bären zurück.