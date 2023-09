Basel: Mitten durchs Fahrverbot – Polizei büsst 16 Velorowdys

Die Basler Polizei büsste 16 Velofahrende, weil sie das Fahrverbot am Rheinsprung ignorierten. Reaktionen auf Social Media zeigen: Es bräuchte dort noch viel intensivere Kontrollen.

Dieses Schild fordert alle auf, am Rheinsprung vom Fahrrad abzusteigen und das enge und steile Stück zu Fuss zu gehen.

Darum gehts Im Rahmen einer Verkehrskontrolle verteilte die Basler Polizei 16 Ordnungsbussen an Velofahrende.

Am engen und steilen Rheinsprung gilt aus Sicherheitsgründen ein Fahrverbot.

Auf Facebook fordern viele deutlich mehr Polizeikontrollen, weil das Fahrverbot offenbar chronisch ignoriert wird.

«Vielen Dank für eure wertvolle Arbeit», so kommentiert eine Userin einen Beitrag der Kantonspolizei Basel-Stadt auf Facebook. Im Post porträtiert die Polizei die gestrige Verkehrskontrolle am malerischen Rheinsprung im Grossbasel. Ziel der Aktion war es, auf das geltende Fahrverbot auf diesem Abschnitt zwischen Münster und Schifflände aufmerksam zu machen. Auf Anfrage beschreibt Rooven Brucker, Mediensprecher der Basler Polizei, die Situation so: «Der Rheinsprung ist sehr eng und steil. Aus Sicherheitsgründen ist es deshalb wichtig, dass die Fahrradfahrenden auf das Fahrverbot achten.» Ein Hinweisschild erinnert sie ausserdem vom Velo abzusteigen.

Am Ende der Kontrolle schlagen insgesamt 16 Ordnungsbussen zu Buche. Zusätzlich wurde der Lenker eines Elektro-Trottinetts an die Staatsanwaltschaft verzeigt. Dies aber nicht wegen Fahrens im Fahrverbot, sondern weil das Fahrzeug deutlich zu schnell unterwegs war. Auf die Fahrradfahrer wird wohl eine Busse in der Höhe von hundert Franken gemäss der eidgenössischer Bussenverordnung zukommen.

Die Userinnen und User auf Facebook fordern in den Kommentaren von der Polizei ausserdem weitere Kontrollen. Einer schreibt z. B. «Gute Idee. Aber das müsst ihr eine ganze Woche machen, sonst bringt es nichts!» Ausserdem bringt er auch gleich einen Vorschlag für eine weitere Kontrolle: «Die Schneidergasse nicht vergessen!» Brucker von der Polizei Basel-Stadt versichert, dass seine Kollegen beinahe jeden Tag unterwegs sind und Verkehrskontrollen durchführen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Wirkt die Kontrolle bereits?

Bereits am Tag danach scheint die Kontrolle am Rheinsprung Wirkung zu zeigen. Vor Ort halten sich die allermeisten Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer an das Fahrverbot. Spätestens beim Schild kurz vor dem steilsten Stück steigen die meisten ab und stossen ihr Velo den Anstieg hoch oder runter. Nur ein Velokurier hätte auch heute die Ordnungsbusse der Polizei erhalten, weil er trotz Hinweistafeln den Rheinsprung hoch radelte.

