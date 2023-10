Basel: LKW-Fahrer versteckte 35 Kilo Haschisch im Seitenfach

Bei einer Kontrolle am Grenzübergang Basel/St. Louis (F) fanden Beamte des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit bei einem Lastwagen über 35 Kilo Haschisch. Die Kontrolle fand am 2. Mai statt, das BAZG machte dies aber erst am Donnerstag bekannt. Verdacht schöpften die Zöllner, als der Chauffeur aus Mazedonien zwar einen echten Pass, aber nur einen gefälschten Führerausweis vorlegen konnte.