Basel: Passkontroll-Automaten kommen am EAP nicht zum Einsatz

Nach einem über zweistündigen Flug von Edinburgh nach Basel muss News-Scout Max P. am Euroairport Basel-Mulhouse nochmal über eine halbe Stunde für die Passkontrolle in der Schlange stehen. Im Vergleich zu anderen Erfahrungen – in der Vergangenheit berichteten Passagiere von Wartezeiten bis zu zwei Stunden – kommt Max P. mit einer halben Stunde Wartezeit zwar relativ glimpflich davon. Was ihn allerdings ärgert, sind die ungenutzten Reisepass-Scanner, die neben der Warteschlange stehen und nicht zum Einsatz kommen.