Basel : «Ist das Handy wirklich so wichtig?» 

Ein Velolenker fährt auf einer viel befahrenen Strasse in Basel Schlangenlinien, weil er am Handy hantiert. Auf dem Rücksitz hat er ein Kind. Ein News-Scout zeichnete die Szene auf und ist schockiert.

Basel : «Der Ar*** tippt am Handy herum mit Kind auf dem Rücksitz»

Dieser Velofahrer scheint die Gefahren der Handynutzung während der Fahrt nicht zu kennen und setzt sein und das Leben seines Kindes aufs Spiel. News-Scout Marco findet das unfassbar. News-Scout

Darum gehts Ein News-Scout filmte in Basel, wie ein Velofahrer sein Kind in Gefahr brachte, indem er während der Fahrt am Handy hantierte.

Der Velofahrer fuhr in Schlangenlinien auf einer viel befahrenen Strasse. Zu seinem und des Kindes Glück war kein Auto neben ihm.

Der News-Scout reagierte schockiert und rief dem Velofahrer zu, der sich aber wenig beeindruckt gezeigt habe.

Kannenfeldstrasse am Mittwochmorgen: Auf der viel befahrenen Basler Hauptverkehrsachse ist ein Mann auf dem Velo mit einem Kind auf dem Rücksitz unterwegs. Dann greift er in die Jackentasche, zieht sein Handy hervor und beginnt, Schlangenlinien zu fahren. Die Spur ist da gerade frei, hätte ein Auto den Velofahrer passiert, wäre es womöglich zur Kollision gekommen. Die Szene hat ein News-Scout auf seiner Go Pro mitgeschnitten, als er auf seinem E-Bike hinter dem Mann fuhr. Er ist schockiert.

«So achtlos mit dem Leben des eigenen Kindes umzugehen wegen E-Mails oder einer Kurznachricht?», schreibt er an die Redaktion. «Der Ar*** tippt am Handy herum mit Kind auf dem Rücksitz, das ist einfach unfassbar.» Er sei selbst mit dem Anhänger und seinen Kindern unterwegs gewesen. «Darum macht mich das noch mehr wütend.» Im Video hört man, wie der News-Scout dem Velofahrer zuruft: «Mit dem Velo fahren und hinten ist das Kind drauf, also ehrlich!» Der Mann habe sich davon aber nicht beirren lassen, so der News-Scout.

Ablenkung häufige Unfallursache

Gesetzlich ist es auch Velofahrern in der Schweiz verboten, während der Fahrt ein Handy in der Hand zu halten. Dies stellt ein verbotenes Loslassen der Lenkvorrichtung dar und kann mit 20 Franken gebüsst werden. Stefan Schmitt, Mediensprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt, findet: «Aus präventiver Sicht kann grundsätzlich gesagt werden, dass wir Erwachsenen generell eine grosse Vorbildfunktion wahrnehmen, insbesondere wenn wir mit eigenen oder uns anvertrauten Kindern unterwegs sind.» Zum Video wollte er sich nicht konkret äussern.

«Grundsätzlich ist es aber so, dass Unaufmerksamkeit und Ablenkung zu den häufigsten Unfallursachen im Strassenverkehr gehören», sagt Mara Zenhäusern, Mediensprecherin der Beratungsstelle für Unfallverhütung. «Die Devise lautet deshalb: Hände weg von Handy, Navi und Co. – egal, ob am Steuer, zu Fuss oder auf dem Velo. Sehen und Hören sind dann eingeschränkt, wir nehmen die Umgebung weniger wahr.»

Pro-Velo-Basel-Geschäftsführer Roland Chrétien findet das Verhalten des Fahrers ebenfalls fahrlässig: «Das Verhalten der velofahrenden Person ist in der Tat problematisch. Zum Telefonieren sollte man warten, bis man an geeigneter Stelle anhalten kann.» Die Sicherheitsrisiken sind laut ihm offensichtlich. «Pro Velo bemüht sich, mit Informationen und Fahrkursen solche und andere Risiken zu minimieren.»

Kaum ein Einzelfall

Der News-Scout beobachtet regelmässig ähnliche Szenen. Vor einiger Zeit hat er sich deshalb die Go Pro ans Velo montiert, um fehlbare Velolenkende zu filmen. Erst vor kurzem sei ihm auf der Dreirosenbrücke eine Frau entgegengekommen. «Sie hatte das Handy in der Hand und fuhr mit Kind auf dem Rücksitz. Als ich laut ‹Hallo!› schrie, erschrak sie und schmiss das Handy aus der Hand.» Mit seiner Aktion möchte er auf die Gefahren der Handynutzung während der Fahrt aufmerksam machen und zum Umdenken bewegen.

