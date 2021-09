Neue Hotels in Basel - Basel ist im Hotelboom

Direkt am Basler Marktplatz heisst seit Juli das schicke 4-Sterne-Hotel Märthof Gäste willkommen. Auf der anderen Seite des Rheins legten die Architekten Herzog & de Meuron beim Boutique-Hotel Volkshaus Hand an – das Resultat sind ästhetisch ansprechende Zimmer.

Auch im Arthouse Basel setzt man auf Design und urbanes Publikum. Über ein spannendes Konzept verfügt das im Frühjahr 2020 eröffnete Silo Hostel Basel, das sich in einem ehemaligen Silo für Getreide und Kakaobohnen eingenistet hat. Einfach, aber dennoch gepflegt und modern kommt das neue B&B Hotel daher und seit Mittwoch kann man im Mövenpick Hotel Basel einchecken. In Basel geht etwas – Corona-Krise hin oder her.