Basel : «Jeder Tropfen zählt» – hier können nur Mütter spenden

Nicht alle Mütter können ihre Neugeborenen mit eigener Muttermilch versorgen. Hier springt das Lactarium des Universitäts-Kinderspitals beider Basel in die Bresche.

In einem neuen Instagram-Video erklärt die UKBB den Prozess von der Spende bis zur Abgabe.

Auf Instagram berichtet das Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB) regelmässig aus dem Klinikalltag. In ihrem neusten Beitrag widmen sich die iNurses des UKBB, so heissen die Social-Media-Pflegerinnen der Frauenmilchbank des Spitals, das sogenannte Lactarium.

Da nicht jede Mutter in der Lage ist, ihr Baby mit Muttermilch zu stillen , hat das UKBB 1938 die erste Frauenmilchbank der Schweiz gegründet. Dort können Mütter, die genügend Milch für ihr eigenes Kind produzieren, überschüssige Milch spenden, welche wiederum an kranke oder frühgeborene Kinder abgegeben werden kann. «Die Milchspende ist eine wertvolle Unterstützung für Babys, deren Mütter nicht ausreichend Muttermilch produzieren können», erklärt die Leiterin der Neonatologie im UKBB. Die Kinder früh mit Muttermilch zu versorgen, ist essenziell, denn diese belastet das Verdauungssystem weniger und enthält viele wichtige Abwehr- und Schutzstoffe, welche für das gesunde Wachstum des Kindes sorgen.

Unterschiedliche Milch für Früh- und Termingeborene

Bevor die Milch an die Kinder abgegeben werden kann, muss sie einige Prozesse durchlaufen. «Die Handhabung unterliegt ähnlich strengen Kriterien wie die Verwaltung von Blutkonserven», heisst es im Beitrag. Nachdem sie mikrobiologisch untersucht und anschliessend auf 62,5 Grad für 30 Minuten pasteurisiert wurde, wandert sie entweder direkt zu den Kindern oder wird bis zum nächsten Einsatz gekühlt oder eingefroren.

Die Milch unterscheidet sich zwischen Preterm- und Term-Milch. Preterm-Milch wird ausschliesslich Kindern unter der 32. Woche verabreicht und deckt die Bedürfnisse der Frühgeborenen ab. Die Preterm-Milch stammt von Müttern, welche die Milch in der Zeitspanne bis zur vierten Woche nach der Geburt spenden. Term-Milch ist für termingeborene Kinder gedacht und umfasst die Spenden, welche von der vierten Woche bis zum sechsten Monat nach der Geburt des Kindes eingehen.

Wer kann spenden?

Die Anzahl an Spenden ist laut der Leiterin unterschiedlich. «Es ist wichtig zu beachten, dass die Häufigkeit der Spenden nicht pauschal festgelegt werden kann. Der Bedarf an Milchspenden variiert stark und ist oft von vielen Faktoren abhängig. Derzeit ist der Bedarf sehr hoch und es gibt ausreichend Milchspenden. Doch es gibt auch Zeiten, in denen die Milchspenden knapper sind. Diese Schwankungen sind ganz normal.»