Basel : Kantonslabor findet Giftrückstände in Nüssen

Das Basler Kantonslabor analysierte 50 Proben, von welchen in sieben Proben Phosphanrückstände nachgewiesen worden sind, die schon in kleinen Konzentrationen tödlich wirken können.

Das Kantonale Laboratorium Basel-Stadt hat diverse Nüsse, Kerne und Samen, die bei Grossverteilern, Bioläden und Discountern erhältlich sind, auf Begasungsmittel getestet. Dabei waren in sieben von 50 Proben Phosphanrückstände nachweisbar. Eine Probe Biosesam aus Ägypten überschritt den Interventionswert von einem Mikrogramm pro Kilo und musste beanstandet werden.

34 der insgesamt 50 Proben waren als Bio-Produkt gelabelt. In drei Proben (davon zwei aus Bio-Produktion) konnten Phosphanrückstände zwischen 0,5 und 2,8 μg/kg festgestellt werden. Herausgestellt hat sich, dass sich nur 14 Prozent der Proben oberhalb der Nachweisgrenze befunden hatten und die Produkte in Bezug auf die Begasungsmittel vorbildlich transportiert und gelagert wurden und somit keine Gefahr für den Konsumenten besteht.

Begasungsmittel wie Methylbromid, Phosphan, Sulfurylfluorid oder Ethylenoxid dienen dazu, Lebensmittel vor Vorratsschädlingen wie Nagetieren oder Insekten und die Ausbreitung dieser während der Lagerung und des Transports mittels Containern per Seeweg zu beschützen. Solche Begasungsmittel als Vorratsschutz anzuwenden, ist in der Schweiz nur beschränkt möglich. Vor allem bei Bio-Produkten ist der Einsatz chemisch-synthetischer Wirkstoffe in der Schweiz während der Lagerung und des Transports verboten.