Basel: Kinder-Achterbahn auf dem Petersplatz fällt plötzlich aus

Am Samstagnachmittag kam es an der Herbstmesse zu einem Zwischenfall auf der Kinder-Achterbahn «Willy der Wurm» auf dem Petersplatz in Basel. Eine News-Scout, die mit ihrem Grosskind unterwegs war, konnte den Moment festhalten. «Die Bahn ist plötzlich nicht mehr nach oben gekommen, weshalb sie mit dem Mikrofon nach starken Männern gesucht haben, die die Wägen hochschieben könnten», berichtet sie.

Die Herbstmesse ging am Sonntag an fast allen Standorten in Basel zu Ende. Der «Hääfelimäärt» auf dem Petersplatz dauert jedoch noch bis am Dienstag an.