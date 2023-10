Basel : «Kinder sollen alles verstecken, was jüdisch aussieht»

Jüdische Kinder erleben Hass und Drohungen in ihrem Schulalltag. Die Situation sei sehr akut, so die Israelitische Gemeinde Basel. Die Jüdische Primarschule in Basel hat vor drei Wochen ihre Sicherheitsmassnahmen erhöht.