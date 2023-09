Basel: Kollision im St. Johanns-Tunnel – drei Verletzte

Am Mittwochabend ereignete sich in Basel ein schwerer Verkehrsunfall.

Am Mittwochabend kurz vor 21 Uhr ereignete sich im St. Johanns-Tunnel ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Personenwagen. Dabei wurden drei Personen schwer und mittelschwer verletzt, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt in der Nacht mitteilte. An zwei Autos entstand Totalschaden, am dritten erheblicher Sachschaden. Die Autobahn A3 war ab Einfahrt Schlachthofstrasse in Richtung Zürich bis Ende Horburgtunnel für mehrere Stunden blockiert.