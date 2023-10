PDA macht prorussischen Wahlkampf in Basel

Die Partei der Arbeit (PDA) macht um ihre Russland-Nähe kein Geheimnis. Sie sieht den Krieg in der Ukraine durch eine prorussische Brille. Die Politikerin und Politiker kandidieren in Basel für den Nationalrat.

Nach über zwanzig Jahren nimmt die kommunistische Partei der Arbeit (PDA) in Basel wieder an Schweizer Wahlen teil. Mit drei Kandidierenden kämpft sie im Herbst um einen Sitz im Nationalrat – die Aussichten auf einen Sieg gehen gegen null. Dem ist sich auch PDA-Kandidat Matthias Goldschmidt bewusst, wie er gegenüber CH Media angibt. Denn: Keine der linken Parteien wollte eine Listenverbindung mit der PDA eingehen. Nicht zuletzt wegen der Ukraine-Position, die die Kommunisten-Partei vertritt.

Die PDA setzt ihren Fokus auf den Krieg in der Ukraine und wählt dabei Worte und Positionierungen, die deckungsgleich mit denen des russischen Präsidenten Putin sind. Die Schweizer Neutralität im aktuellen Konflikt ist für die PDA zentral. Stark mache sich die Partei «für eine dauerhafte und konsequente Neutralität», so ein Parteivertreter gegenüber der «Basler Zeitung» .

«Kein Kontakt zu Russland»

Dass die PDA offen mit der Politik Putins sympathisiert, ist gerade zum jetzigen Zeitpunkt des Wahlkampfes brisant. Am Sonntag wurde publik, dass Russland auch in der Schweiz versucht, Einfluss auf die Wahlen zu nehmen. Dafür setzen Trolle auf ein Pinkel-Video, das sich im Netz schnell verbreitete. Der Schweizer Nachrichtendienst NDB geht davon aus, dass die Aufnahme von russischen Konten aus verbreitet wurde, um die Wählerinnen und Wähler in der Schweiz zu beeinflussen.

Die PDA verschickte an alle Haushalte in Basel Unterlagen mit ihrer prorussischen Gesinnung, so CH Media. Ausserdem ist die Partei mit Wahlplakaten in der Stadt und Flyern in Trams und Bussen präsent. Doch erhält die Kommunisten-Partei Gelder von Russland? Goldschmidt dementiert. Laut dem PDA-Politiker wendet die Partei «mehrere Zehntausend Franken» für den Wahlkampf auf. Es handle sich um weniger als 50’000 Franken, die aus einer Basler Stiftung stammten. Mit Russland hatte die PDA seit über dreissig Jahren keinen Kontakt, so Goldschmidt.