Basel : Ladestationen verdrängen 400 Blaue Parkplätze

Der Ausbau von Elektroladestationen auf öffentlichem Grund in Basel geht auf Kosten von Parkplätzen der Blauen Zone. Im Kantonsblatt vom 6. September sind Verkehrsanordnungen für insgesamt acht Parkfelder publiziert, die entsprechend umgenutzt werden. Bis Ende 2025 sollen es 200 Ladestationen werden. Und weil jede Ladestation zwei Parkfelder bedient, werden insgesamt 400 Blaue Parkplätze aufgehoben, wie das Basler Bau- und Verkehrsdepartement auf Nachfrage bestätigt.

Mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur wird auch das verfügbare Angebot von Parkplätzen für Personen mit einer Anwohnerparkkarte verknappt. Die Schaffung der Lade-Infrastruktur sei ein politischer Auftrag, wie das Bau- und Verkehrsdepartement auf Nachfrage mitteilt. Die Nachfrage nach den Ladestationen sei da: «Die 400 Parkplätze, die mit Ladestationen ausgestattet werden, entsprechen rund 1,5 Prozent aller Strassenparkplätze – das ist weniger als der Anteil der Elektrofahrzeuge am Individualverkehr», so Nicole Ryf-Stocker vom Bau- und Verkehrsdepartement.

Nachfrage nach Ladestationen wächst

Auch die Industriellen Werke Basel (IWB) bestätigen, dass die Nachfrage nach Ladestationen gross ist. Die Auslastung der einzelnen Ladestationen würde kontinuierlich zunehmen. Seit Januar 2019 habe sich laut IWB die Anzahl an Ladevorgängen in der Stadt um das 15-fache erhöht. Von 200 im Monat auf heute über 3000 im Monat. Die Ladestationen hingegen wurden in derselben Zeit von 20 auf 96 verfünffacht. Das entspricht aktuell nur etwas mehr als einem Ladevorgang pro Station pro Tag. «Mit dem Ausbau schaffen wir die Möglichkeiten, dass sich Elektromobilität auch bei Automobilisten ohne eigenen Parkplatz durchsetzen kann», teilt Reto Müller von der IWB mit.