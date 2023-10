Münchenstein: Lieferwagen rast ungebremst in Radaranlage und Auto

Ein Lieferwagenfahrer verlor am Donnerstagabend in Münchenstein die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Am Donnerstagabend, kurz vor 17.30 Uhr, ereignete sich auf der Reinacherstrasse in Münchenstein BL ein grosses Chaos. Ein 38-jähriger Fahrzeuglenker fuhr mit seinem weissen Lieferwagen aus Richtung Reinach auf der Reinacherstrasse in Richtung Basel, wo er kurz vor der Verzweigung Reinacherstrasse und Stockackerstrasse die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Lenker des Lieferwagens fuhr ungebremst zuerst in die Sperrfläche und anschliessend in die Verkehrsinsel, wo er dann mit der stationären Radaranlage kollidierte. Diese wurde beim Aufprall aus der Verankerung gerissen. In der Folge kollidierte der Lieferwagen frontal mit einem in die Stockackerstrasse abbiegenden Personenwagen. Schlussendlich überfuhr der Lieferwagen nochmals einen Verkehrsteiler, bis er endlich zum Stillstand kam.