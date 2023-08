Basel-Landschaft: Lehrer fordern Massnahmen gegen Hitze in Schulzimmer

Basel-Landschaft : «Blatt klebt am Arm» – 42 Grad in Schulzimmer

1 / 5 Die Hitze bringe «unzumutbare Zustände in Baselbieter Klassenzimmern» mit sich, so der Baselbieter Lehrerinnen- und Lehrerverein (LVB). Lehrerinnen- und Lehrerverein Baselland Auch die Baselbieter Schülerschaft wehrt sich mit einer Petition gegen den Unterricht an Hitzetagen. Sie fordert, dass es wieder Hitzefrei gibt. Lehrerinnen- und Lehrerverein Baselland Die Zustände in den Schulzimmern seien unzumutbar. Valérie Chételat

Darum gehts Während der Hitzewelle hat der Baselbieter Lehrerinnen- und Lehrerverein in verschiedenen Schulzimmern und Kindergärten die Temperatur gemessen.

Dabei wurden extreme Bedingungen festgestellt. In einem Zimmer betrug die Temperatur am Nachmittag 42 Grad.

Auch die Schülerschaft wehrt sich gegen die Temperaturen in ihren Klassenzimmern und fordert in einer Petition Hitzefrei.

Nächste Woche soll es wieder deutlich heisser werden. Doch die Hitze bringe «unzumutbare Zustände in Baselbieter Klassenzimmern» mit sich, so der Baselbieter Lehrerinnen- und Lehrerverein (LVB) in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Dieser rief seine Mitglieder dazu auf, in der zweiten Schulwoche, während der Hitzewelle, die Temperaturen in den Klassenzimmern zu messen. Im Durchschnitt seien die Temperaturen bereits um zwölf Uhr bei 30 Grad gelegen, manchenorts schon bei 36 Grad.

Während den Hitzetagen wurden erschreckende Resultate gemessen: In einem Klassenzimmer stieg das Thermometer während des Unterrichts auf einen Spitzenwert von bis zu 42 Grad. Nur in zwei der 38 gemessenen Schulen sei am Nachmittag die Temperatur unter der 30 Grad Marke geblieben. «Es gibt tatsächlich Unterschiede bei den verschiedenen Schulen. An lediglich zwei Schulstandorten lag der Tiefstwert am Donnerstagnachmittag bei 29 Grad», führt LVB-Präsident Philipp Loretz gegenüber 20 Minuten aus.

«Unterricht ist nicht mehr möglich»

Durch den heissen Juni und die extrem heisse zweite August-Hälfte sei an vielen Schulen während zehn bis 15 Prozent der Schuljahreszeit ein wirkungsvoller Unterricht nicht mehr möglich.

Deckenventilatoren, so Loretz, könnten vorübergehend Abhilfe schaffen, seien jedoch keine dauerhafte Lösung. «Sie lösen das Hitzeproblem nicht, damit betreibt man nur Symptombekämpfung. Die kantonalen und kommunalen Behörden müssen das Problem anerkennen und etwas dagegen unternehmen», so Loretz. Neben Dämmungen und Isolationen fordert der LVB deswegen aktive Luftzirkulationssysteme in den Schulen, was bei Neubauten und Sanierungen zum Standard erhoben werden muss.

Schülerinnen fordern mit Petition Hitzefrei

Die Empfehlungen des BAGs, wie das Verlegen des Unterrichts in den Keller oder den Wald, seien zwar gut gemeint, wirken jedoch hilflos, so der LVB. Nicht alle Schulen lägen in der Nähe eines Waldes und sämtliche Klassen würden nicht in den Kellerräumlichkeiten eines Schulhauses Platz finden.

Auch die Baselbieter Schülerschaft wehrt sich gegen die Temperaturen in ihren Klassenzimmern. Sie hat nach den Sommerferien eine Petition auf Open-Petition ins Leben gerufen, mit der sie sich für Hitzefrei einsetzt. Diese soll vor den Landrat Basel-Landschaft gebracht werden. «Man schwitzt am ganzen Körper, das Blatt klebt an deinem Arm, man bekommt Kopfschmerzen und man kann sich keineswegs noch konzentrieren», regen sich die Schülerinnen und Schüler hinter der Petition auf. «Es wäre menschlicher, Schülern*innen und Lehrern*innen anstatt sie in der Schule nichts bringend sitzen zu lassen, einen freien Nachmittag zu geben.» Mit fast 3000 Unterschriften wurde die Petition bisher unterzeichnet.