Brand in Pratteln: Flammen von weitem sichtbar

In Pratteln ist am frühen Morgen ein Brand ausgebrochen.

Wie Videos und Bilder von News-Scouts zeigen, brennt es im Gebiet des Bahnhofs in Pratteln BL. Die Polizei bestätigt den Brand in einer Gewerbeliegenschaft an der Güterstrasse. «Im Moment sind wir dran, uns einen Überblick zu verschaffen», sagt Sprecher Paul Steffen.