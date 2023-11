Basel-Landschaft: Stromaufall in Sissach

Eine Leserin brachte mit Kerzen Licht in die Wohnung.

Stromausfall in Sissach BL, melden am Dienstagabend mehrere Leser.

Draussen war es bereits dunkel, als in Sissach im Kanton Basel-Landschaft auch drinnen die Lichter ausgingen. «Sissach sitzt im Dunkeln», «Stromausfall» und «kein Strom in Sissach», schrieben verschiedene News-Scouts am Dienstagabend. Der Stromausfall bestehe seit etwa 20.50 Uhr, wie eine Leserin berichtet.