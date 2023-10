Basel: Lastwagenfahrer nach Irrfahrt auf Veloweg gestoppt

Ein alkoholisierter Lastwagenfahrer hat sich in Basel am Mittwoch auf einen schmalen Veloweg verirrt.

Am späten Mittwochmittag meldete ein News-Scout, dass in Basel ein Lastwagen auf einem Veloweg in eine aussichtslose Situation geraten war. Der Sattelschlepper steckte auf der Grosspeteranlage auf dem schmalen Hexenweglein vor einer viel zu kleinen Unterführung. Auch die Basler Kantonspolizei war vor Ort und kontrollierte den Fahrer. In dem Video des News-Scouts ist zu sehen, wie der Chauffeur sichtlich Probleme mit dem Alkoholmessgerät hatte und mehrmals in das Gerät blasen musste, bis eine Messung zustande kam. In einer Mitteilung bestätigt die Kantonspolizei den Vorfall. Beim Fahrer handle es sich um einen ortsfremden Lenker, hiess es.