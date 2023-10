Basel: Massnahmegegner erhalten Demo-Asyl in Deutschland

Die Kundgebung weicht nun über die Grenze nach Weil am Rhein aus. In Deutschland müssen Demonstrationen, anders als in der Schweiz, nicht genehmigt werden.

Die Kundgebung wird nun im Rheinpark in Weil am Rhein (D) direkt an der Grenze zu Basel stattfinden. Anders als in der Schweiz müssen in Deutschland Demonstrationen nicht bewilligt werden, sondern haben nur eine Pflicht zur Anmeldung. «Ein allgemeines Verbot von Versammlungen, wie zuletzt in Basel geschehen, ist nach Einschätzung der Verwaltung nicht möglich», teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Es bedürfe aber immer einer Einzelfallprüfung.