Basel: Massnahmengegner wollen trotz Demo-Verbot auf die Strasse

Mehrere Kantone verbieten zurzeit jegliche Demonstrationen . Dies im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Mittwochnachmittag mitteilte, sind ab Freitagabend 17 Uhr bis Sonntag 24 Uhr jegliche Kundgebungen verboten. Eine entsprechende Allgemeinverfügung werde zeitnah im Kantonsblatt publiziert.

Am Samstag planen Corona-Massnahmenkritiker, trotz des Verbotes eine «Trinationale Kundgebung» in Basel abzuhalten. Ein Anlass mit Eskalationspotenzial: Es sollen Redner zu Wort kommen, die antisemitische Verschwörungstheorien verbreiten und sich in rechtsextremen Kreisen bewegen. Mass-Voll-Aushängeschild Nicolas Rimoldi teilte auf X einen Aufruf der Organisatoren, mit dem Wortlaut, das polizeiliche Verbot zu ignorieren, da eine Bewilligung für die Demonstration vorliege.