Basel: Kurier versteckte Kokain in Schreibmappen

Die beiden Schreibmappen waren nur Tarnung: In Tat und Wahrheit handelte es sich um Drogenverstecke, die bei einem Kokainkurier gefunden wurden.

Bei der Kontrolle eines Linienbusses aus Frankreich haben Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit einen Kokainkurier geschnappt. Der Mann versuchte am 8. Juni, über den Grenzübergang Lysbüchel nach Basel in die Schweiz einzureisen, wie das BAZG am Dienstag mitteilte. Bei der Kontrolle habe man sich bei dem Passagier für eine eingehendere Kontrolle entschieden. Bei der Überprüfung des Rucksacks stiessen die Beamten auf eine eingenähte Kokainplatte.