Basel: Neugeborenes im Babyfenster von Bethesda-Spital abgegeben

Das Bethesda Spital betreibt in Zusammenarbeit mit der Stiftung Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind seit November 2015 ein Babyfenster für Mütter in Not. Mütter können hier anonym ihr Neugeborenes in die Babyklappe ablegen. Durch den Druck des Körpergewichts auf das Bettchen in der Klappe wird sofort ein Wärmekissen aktiviert. Für die Mutter liegt ein Brief bereit, der der Mutter Hilfe und Unterstützung zusichert. Es ist erst das vierte Mal, dass ein Neugeborenes in der Babyklappe des Bethesda Spitals abgegeben wurde.