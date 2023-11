Basel: Nur Novartis-Personal konnte diesen Dinosaurier sehen

Das Naturhistorische Museum Basel bekommt einen neuen Dinosaurier. Das imposante Skelett eines Allosaurus fragilis wird in den Neubau des Naturhistorischen Museums im St. Johann Quartier einziehen, heisst es in einer Mitteilung des Museums. Das Präparat ist seit über zehn Jahren im Besitz der Novartis und wird seit 2015 auf dem Basler Campus des Pharmaunternehmens ausgestellt. Bis zur Fertigstellung des neuen Naturhistorischen Museums bleibt das Dinosaurierskelett auf dem Novartisareal und ist noch nicht öffentlich zu sehen.

Mit dem Bau des neuen Gebäudes im St. Johann Quartier, in dem auch das Staatsarchiv Platz finden wird, rückt das neue Naturhistorische Museum in die unmittelbare Nähe der Novartis beim Vogesenplatz. Die Novartis überlässt dem Museum das Skelett als Dauerleihgabe und will den Dinosaurier dem breiten Publikum zugänglich machen, wie es in einer Mitteilung heisst.