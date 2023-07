SBB sperrt Brücke in Basel: Kanton und BVB sind verärgert

1 / 4 Seit Freitagabend ist die Margarethenbrücke auch für den Tramverkehr gesperrt. Die SBB verfügte dies aus Sicherheitsgründen. SBB/Michael Kunz Die Brücke wird so rasch wie möglich mit provisorischen Stützen ertüchtigt. Bis im Herbst werden aber voraussichtlich keine Trams die Brücke queren können. Basler Zeitung/Mirjam Kohler «Eine Substanzerhaltungsstudie der SBB über die Margarethenbrücke hat Ende April 2023 Mängel aufgezeigt», so die SBB. In der Mitteilung hiess es weiter, dass weiterführende Analysen nun aufgezeigt hätten, dass die am 25. Mai eingeführten Massnahmen nicht ausreichen würden. SBB

Darum gehts Die Basler Margarethenbrücke ist seit Freitagabend für den Tramverkehr gesperrt.

Die Sperrung verfügt hatte die SBB aus Sicherheitsgründen. Die Basler Verkehrs-Betriebe traf dies unvorbereitet.

Auf Facebook macht BVB-Direktor Bruno Stehrenberger seiner Irritation über die Situation Luft.

Damit hatte in Basel niemand gerechnet. Am Freitagabend sperrte die SBB die Margarethenbrücke aus Sicherheitsgründen für den Tramverkehr. Bereits per 25. Mai wurde die Lastenbeschränkung der Brücke von 28 auf 3,5 Tonnen reduziert. Damit wurde die Brücke für den Lastwagen- und Busverkehr unbefahrbar. Auch durften sich Trams nicht mehr auf der Hauptbrücke kreuzen. Autos und Velos dürfen die Brücke, die Grossbasel mit dem Gundeli verbindet, weiterhin befahren.

«Eine Substanzerhaltungsstudie der SBB über die Margarethenbrücke hat Ende April 2023 Mängel aufgezeigt», so die SBB. In der Mitteilung hiess es weiter, dass weiterführende Analysen nun aufgezeigt hätten, dass die am 25. Mai eingeführten Massnahmen nicht ausreichen würden. Weiterhin sei geplant, die Brücke mit zusätzlichen, provisorischen Stützenreihen abzusichern. «Diese stützen den Brückenüberbau, falls er sich unerwartet absenken würde», heisst es in der Mitteilung weiter. Sobald die zusätzlichen Stützen angebracht sind, will man die Einschränkungen komplett oder teilweise wieder aufheben.

«Zutiefst enttäuscht und irritiert»

Mit der kurzfristigen Sperrung hat die SBB die Basler Verkehrs-Betriebe auf dem linken Fuss erwischt. Auf Facebook machte BVB-Direktor Bruno Stehrenberger seinem Frust Luft: «Ich bin zutiefst irritiert, enttäuscht und unzufrieden, dass in einer grossen Stadt eine Hauptachse aus Sicherheitsgründen gesperrt werden muss. Dies in einem Land, in welchem jedes Jahr Milliarden in den Erhalt der Infrastrukturen fliessen», schrieb er am Freitagabend. Die BVB würden alles daran setzen, ihren Kundinnen und Kunden einen möglichst guten Service zu bieten.

«Basel oder Genua? Gibt es denn keine regelmässigen Kontrollen?», fragt ein Kommentarschreiber unter Stehrenbergers Post. Der BVB-Direktor erhielt viel Zuspruch. Das sei ein «Kommunikationsskandal erster Güte» seitens der SBB, findet ein anderer.

Baudirektorin Esther Keller verpackt den Ärger der Basler Regierung in diplomatischere Worte: «Der Kanton erwartet von den SBB, dass sie unter Hochdruck an einer Lösung arbeiten. Diese Verbindung ist zentral fürs Gundeli und das Bruderholz», schrieb sie am Samstag auf Twitter.

Wann genau die SBB die provisorischen Verstärkungsmassnahmen absichere, sei derzeit in Ausarbeitung, teilte das Unternehmen mit. Der frühestmögliche Termin sei im Sommer 2023. Ziel sei es, die Arbeiten bis im Herbst abzuschliessen. Bis dahin wird folglich kein Tram die Brücke queren. Für die betroffenen Linien 2, 15, E11 und 17 wurden Umleitungen oder Ersatzbusse eingerichtet.

Die Linie 2 verkehrt neu via Zoo Bachletten zum Morgartenring. Für die Verbindung vom Bahnhof nach Binningen verkehrt ein Ersatzbus ab Gundenlinger-Seite des Bahnhofs. Die Linie 16 verkehrt jetzt über den Aeschenplatz zum Bahnhof. Die BVB raten, auf den betroffenen Linien mehr Reisezeit einzuplanen.