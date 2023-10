Basel: Öl im Rhein ausgelaufen – Behörden ermitteln

«In Basel läuft jede Menge Öl oder Benzin in den Rhein», meldete am Freitagmittag ein News-Scout. Auf einem Bild ist tatsächlich eine Verunreinigung mit Öl gut erkennbar. Auch die Basler Kantonspolizei hatte davon Kenntnis. Die Quelle liegt aber weiter rheinaufwärts im Baselbiet. Festgestellt wurde das Öl am Mittag erstmals oberhalb der Kraftwerkinsel in Birsfelden. Die örtliche Feuerwehr wurde sofort aufgeboten, um die Flüssigkeit zu binden.