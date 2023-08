Basel: Vergewaltigung in Bahnhofs-WC, Täter bestreitet Vorwürfe

Am helllichten Tag vergewaltigte ein 35-jähriger Mann im Februar eine Frau in der Toilette des Veloparkings beim Basler Bahnhof. Jetzt steht er vor dem Strafgericht, wo am Mittwoch beklemmende Szenen gezeigt wurden.

Darum gehts Am 15. Februar hat ein Mann im Bereich des Veloparkings beim Bahnhof SBB in Basel eine Frau am helllichten Tag in einer öffentlichen Toilette vergewaltigt.

Der Beschuldigte wurde einige Tage später festgenommen und muss sich nun vor dem Basler Strafgericht verantworten.

Der Mann streitet alles ab und spricht von «Hexerei», die Anklage fordert eine lange Haftstrafe.

Auf der Videosequenz ist zu sehen, wie er die Frau in die Toilette des Veloparkings am Basler Bahnhof SBB zerrte. Auch wie sie sich dagegen zur Wehr setzte, während ein Velo am Geschehen vorbei zur Rampe fährt. Am helllichten Tag am 15. Februar dieses Jahres hatte er die Frau danach in der Toilette vergewaltigt. Ihre Schreie waren hörbar. Der Logenmitarbeiter des Parkings konnte sie von seinem Büro hören. «Wir haben viele Leute hier unten, die Drogen- und andere Probleme haben», sagte er am Mittwoch vor dem Basler Strafgericht, wo der Fall nun verhandelt wird.

Er sei davon ausgegangen, dass es wieder «solche Kandidaten» seien, die sich in der Toilette zofften. Als er nach 13 Minuten nachsehen ging, ging die Türe auf, vor ihm stand ein dunkelhäutiger Mann, der ihm weismachen wollte, dass die halb bekleidete Frau, die in der Ecke der Kabine an die Wand lehnte, seine Freundin sei. Sie sollen verschwinden, beschied ihm der Logenmitarbeiter. Dann ging er zurück in sein Büro, wo er die Bilder der 26 Überwachungskameras der Anlage im Blick hatte.

DNA-Spuren erklärt er mit Magie

Die Aufzeichnung der Videokamera, die den Bereich des Tatorts im Blick hatte, wurde am Mittwoch vor Gericht abgespielt. Es sind beklemmende Szenen. In den Momenten, als die Türe aufging, ist durch die Spiegelung eines Schaufensters gegenüber schemenhaft erkennbar, wie der Täter über sie hergefallen ist.

Mit den Aufnahmen konfrontiert spricht er von Hexerei. «Witchcraft», sagt der 35-Jährige immer wieder. Seine DNA-Spuren im Ejakulat, das beim Opfer gleich mehrfach sichergestellt wurde, erklärte er mit Magie. In Südafrika, wo der Beschuldigte vor seiner Migration in die Schweiz lebte, ist der Glaube an Dämonen und Hexen, besonders in bildungsfernen Milieus verbreitet.

Der Logenmitarbeiter griff dann doch noch ein, als er sah, wie die Frau am Boden lag und der Beschuldigte sie zurück ins WC zog. Diesmal ergriff der Täter die Flucht, zurück blieb die Frau völlig benommen. Sie habe völlig abwesend gewirkt, sagt eine Zeugin. Ein Passant habe ihr eine Decke aus seinem Cargobike gereicht und sie habe sie um die Schulter gelegt, obwohl sie untenrum nicht bekleidet war.

«Egoistisch, skrupellos und menschenverachtend»

Staatsanwältin Alexandra Frank sprach in ihrem Plädoyer von einer «egoistischen, skrupellosen und menschenverachtenden Tat». Er sei nicht davor zurückgeschreckt, eine Frau fast in der Öffentlichkeit zu vergewaltigen. «Passanten konnten die grenzenlose Demütigung des Opfers sehen», so Frank. Dabei sei der Beschuldigte äusserst brutal vorgegangen. Die Geschädigte habe zwischenzeitlich das Bewusstsein verloren. Die Frau war zum Tatzeitpunkt zwar schwer alkoholisiert, hatte sich aber dennoch mit allen Kräften gewehrt und laut geschrien.

Frank beantragte einen Schuldspruch im Sinne der Anklage wegen mehrfacher Vergewaltigung, sexueller Nötigung, Nötigung und sexueller Belästigung. Dafür sei der 35-Jährige zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren, zehn Monaten und zehn Tagen zu verurteilen. Zusätzlich wurde ein Landesverweis von 15 Jahren beantragt. Die Vertreterin der Privatklägerin machte zudem eine Genugtuung von 30’000 Franken geltend. «Wenn nicht dieser Fall besonders grausam ist, was braucht es denn noch?», fragte sie rhetorisch.

Abenteuerliche DNA-Erklärung

Verteidiger Gian Ruppanner plädierte derweil auf Freispruch. Sein Mandant sei nicht zweifelsfrei identifizierbar auf den unscharfen Überwachungsbildern. Die DNA-Spuren, argumentierte er, seien nicht so eindeutig. Sie könnten auch von einem männlichen Verwandten, gar einem möglicherweise dem Beschuldigten unbekannten Halbbruder stammen. Die sexuelle Belästigung einer jungen Frau in Allschwil nur drei Tage nach der Tat gestand er indes zu, diese sei zweifelsfrei erstellt.

Die Fünferkammer des Strafgerichts, die bis auf Verhandlungsleiter Markus Hofer, weiblich besetzt ist, eröffnet ihr Urteil am Donnerstagvormittag.