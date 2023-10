Basel: Auto brannte bei MParc, Passanten stoppen Brandstifter

In der Nacht auf Freitag brannte am Wiesendamm dann ein Volvo. Der Besitzer wurde durch den Alarm aufgeschreckt und sah drei dunkel gekleidete Männer flüchten.

Auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums MParc in Basel zündete am Donnerstag ein 33-jähriger Mann einen Fiat an. Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden.

In der Nacht auf Freitag wurde am Wiesendamm ein weiteres Fahrzeug angezündet. Die beiden Fälle haben allerdings keinen Zusammenhang.

Ein 33-jähriger Schweizer zündete am Donnerstagabend in Basel ein Auto an. Er traf ausserdem Vorbereitungen, um weitere Fahrzeuge in Brand zu stecken.

In Basel gingen die Feuerteufel um, gleich zweimal wurden Autos in Brand gesetzt. Die Brandstiftungen haben allerdings keinen Zusammenhang. Am Donnerstagabend kam es auf dem Parkplatz des Basler Einkaufszentrums MParc Dreispitz zu der ersten Brandstiftung. Wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt in einer Mitteilung schreibt, soll ein 33-jähriger Schweizer gegen 17 Uhr einen Personenwagen auf dem Parkplatz in Brand gesteckt haben. Der mutmassliche Täter konnte durch die umgehend eingeleiteten Abklärungen der Kantonspolizei und der Kriminalpolizei noch im Verlauf des Abends festgenommen werden.