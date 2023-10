In einschlägigen Telegram-Gruppen haben die Massnahmenkritiker zu einer direkten Versammlung in Weil am Rhein (D) aufgerufen. Dort soll die Demo am Nachmittag starten. Sie wiesen ihre Sympathisanten an, ohne Demokennzeichen und in Gruppen von nicht mehr als vier Personen individuell die Anreise nach Weil am Rhein anzutreten.