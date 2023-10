Basel: Polizei konnte nur eine Stunde zurückspulen, das war zu wenig

Seit Anfang August überwachen Videokameras die Dreirosenanlage, einen Brennpunkt für Gewalt- und Drogenkriminalität in Basel. Die vorerst nur auf drei Monate befristete Videoüberwachung wurde nun bis zum 31. Dezember 2024 verlängert. Wie die Kantonspolizei Basel-Stadt in einer Mitteilung schreibt, wurden zudem einige Anpassungen vorgenommen, die zur Steigerung der Systemeffektivität beitragen sollen. So wurden zwei zusätzliche Kameras installiert. Eine der neuen Kameras soll einen bisher blinden Fleck abdecken, die andere dient dem Sabotageschutz des Systems. Insgesamt wird das Areal nun von 18 Kamerapositionen, wovon 15 in Betrieb sind, gefilmt.