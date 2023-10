Basel: Polizei laute Autoposer aus dem Verkehr

Wegen wiederkehrender Lärmbeschwerden führte die Polizei am Freitag eine gross angelegte Verkehrskontrolle durch. Von 20 Fahrzeugen wurden acht an die Staatsanwaltschaft rapportiert.

1 / 3 Bei einer gross angelegten Verkehrskontrolle kontrollierte die Basler Polizei am Freitag 20 Fahrzeuge. Acht davon wurden an die Staatsanwaltschaft rapportiert. Kantonspolizei Basel-Stadt Die Vergehen waren unterschiedlich. Die Polizei fand illegale Anbauteile, manipulierte Abgasanlagen und unzulässige Leistungssteigerungen des Motors. Kantonspolizei Basel-Stadt Aber auch eine Person, die ein Auto bewegte, ohne je den Führerschein gemacht zu haben. Ausserdem wurde auch eine Person unter Drogeneinfluss an der Weiterfahrt gehindert. Kantonspolizei Basel-Stadt

Darum gehts Am Freitagabend und in der Nacht führte die Kantonspolizei Basel-Stadt eine gross angelegte Verkehrskontrolle durch.

Von insgesamt 20 kontrollierten Fahrzeugen wurden acht an die Staatsanwaltschaft rapportiert. Die Gründe dafür waren ganz unterschiedlich.

Bei der Kontrolle fand die Polizei illegale Anbauteile, manipulierte Abgasanlagen und unzulässige Leistungssteigerungen am Motor, aber auch eine Person unter Drogeneinfluss und eine Person ohne Führerschein.

Am Freitagabend und in der Nacht führte die Kantonspolizei Basel-Stadt im Bereich St. Jakob eine gross angelegte Verkehrskontrolle durch. Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, geschah diese Kontrolle aufgrund wiederkehrender Beschwerden der Bevölkerung wegen übermässigen Lärms.

Wie die Polizei schreibt, wurden Fahrzeuge kontrolliert, die von der Autobahnausfahrt Basel St. Jakob oder von der Gellertstrasse kommend in Richtung St. Jakob fahren wollten. Genauer unter die Lupe genommen wurden alle Fahrzeuge, bei denen der Verdacht auf technische Manipulationen oder Mängel bestand. Ausserdem wurde im Zuge dessen auch die Fahrfähigkeit der Fahrzeuglenkenden überprüft. Von 20 genauer kontrollierten Fahrzeugen wurden acht an die Staatsanwaltschaft rapportiert.

Die Polizei fand an den Fahrzeugen unter anderem unerlaubte Leistungssteigerungen des Motors, nicht vorschriftsgemässe Felgen oder Reifen mit erheblichen Mängeln. Ausserdem wurden auch unzulässige aerodynamische Anbauteile sowie eine nicht zulässige Unterbodenbeleuchtung entdeckt. An zwei Fahrzeugen stellte die Polizei illegale Manipulationen an der Abgasanlage fest, welche zu einer Lärmsteigerung führten. Beide Autos wurden zuhanden einer technischen Überprüfung bei der Motorfahrzeugprüfstation beider Basel sichergestellt.

Eine weitere Person wurde wegen erheblicher Mängel an der Karosserie und Reifen ihres Autos an der Weiterfahrt gehindert. Ebenfalls nicht weiterfahren durfte eine weitere Person, die unter Drogeneinfluss stand. Angehalten wurde ausserdem eine Person, die ein Auto bewegte, ohne jemals einen Führerschein erlangt zu haben. An der Kontrolle beteiligt waren Spezialistinnen und Spezialisten der Verkehrspolizei mit Polizistinnen und Polizisten des Lernverbands. Sie arbeiteten zusammen mit technischen Expertinnen und Experten der Motorfahrzeugprüfstation beider Basel.