Basel: Polizistin lässt sich mit Pfefferspray besprühen

Die interne Ausbildung zum Thema «Pfefferspray» beinhalte, so Stucki, mehrere Themen. Zuerst gäbe es einen Theorieblock. In diesem schaue man sich Themen an wie die Zusammensetzung des Reizstoffes, deren Wirkung. Danach kommen laut der iCop zwei Praxisblöcke. Im ersten lerne man die Handhabung des Pfeffersprays und im zweiten komme dann der Selbsttest. «Der Selbsttest ist sehr wichtig für uns Polizisten. Zu wissen, wie schmerzvoll sich dieser Pfefferspray im Gesicht und vor allem in den Augen anfühlt, ist von grossem Vorteil im Umgang mit dem Pfefferspray. So sind wir uns der Wirkung besser bewusst und können das Gegenüber nach einem Einsatz mit Pfefferspray auch besser betreuen», erklärt Stucki.