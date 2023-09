Basel: Premiere – 46-Jähriger erhält Schädeldecke aus 3D-Drucker

Das Universitätsspital Basel ist das erste Spital in Europa, das Implantate planen, fertigen und implantieren kann, die europäischen Qualitätsstandard gerecht werden.

In Zukunft sollen auch komplexere Implantate für Wirbelsäulen oder Gesichtsrekonstruktionen in Basel mithilfe von 3D-Druck hergestellt werden.

Dem Unispital Basel gelang eine Sensation: Erstmals in Europa konnte einem Patienten eine selbst produzierte 3D-gedruckte Schädelplatte eingesetzt werden.

Dem Universitätsspital Basel ist Ende August eine Sensation gelungen. Als erstes Spital in Europa konnten Spezialistinnen und Spezialisten im 3D-Druckverfahren ein Implantat produzieren, das den Ansprüchen der internationalen Medizinprodukt-Standards genügt, wie es in einer Medienmitteilung des Spitals heisst. Bei besagtem Implantat handelt es sich um eine Schädelplatte, die im Unispital geplant, gedruckt und implantiert wurde.

«Tolles Ergebnis zeigt, jahrelange Forschung hat sich gelohnt»

Einige Wochen ist der Eingriff nun bereits her und der Patient sehe der Zukunft motiviert entgegen. Er werde von Ärztinnen und Ärzten engmaschig begleitet, die Zwischenergebnisse werden während des ganzen Prozesses mit allen Beteiligten aus verschiedensten Bereichen abgeglichen. Ziel des Unispitals sei es, langfristig auch komplexere Implantate, beispielsweise für Gesichtsrekonstruktionen oder für die Wirbelsäule per 3D-Druck herzustellen. «Das tolle Ergebnis bei unserem Patienten zeigt, dass sich die jahrelange Forschung gelohnt hat», so Florian Thieringer, Chefarzt der Mund-, Kiefer, und Gesichtschirurgie.