Basel: Hitzewelle bringt Klimaanlagen in Tram und Bus ans Limit

«Passagiere hecheln und fächeln», schreibt der Basler Kult-Stadtführer Roger Rebmann alias Grabmacherjoggi. Er war am Donnerstag mit dem 8er-Tram nach Kleinhüningen unterwegs und berichtet auf X, vormals Twitter, von der «schlimmsten Tramfahrt ever». Die Klimaanlage des Trams hat offenbar vor der Hitze kapituliert. Die Innentemperatur sei 4,5 Grad über der Aussentemperatur gelegen. Am Donnerstagnachmittag wären das klar über 40 Grad gewesen.

Rebmann ist nicht der Einzige, der auf Social Media von überhitzten Trams und Bussen in Basel berichtet. Es macht den Eindruck, als sei das Versagen der Klimaanlagen im Basler öffentlichen Verkehr am Hitzedonnerstag systemisch gewesen. «Vielleicht wollen uns die Basler Verkehrs-Betriebe zusätzlich zum Fahr- noch ein Sauna-Erlebnis schmackhaft machen», witzelte der Kleinbasler Politiker Markus Christen auf X. Rebmann spricht gar von einer «Mikrowelle auf Rädern».

«Ja, die Klimaanlagen laufen seit Tagen auf Hochtouren», schreiben die Basler Verkehrs-Betriebe auf Anfrage. Diese seien mit ihrer Positionierung auf dem Dach teilweise durchgehend der prallen Sonneneinstrahlung ausgesetzt. «Diese beiden Tatsachen bringen auch die besten Geräte irgendwann an ihre Grenzen», so BVB-Sprecher Benjamin Schmid. Vereinzelt komme es dementsprechend tatsächlich vor, dass «einzelne Anlagen» ihren Dienst quittierten. Auf X entschuldigten sich die BVB «im Namen unserer Klimaanlage für jede Schweissperle». Insbesondere in den Combino-Trams liefen die Anlagen «aktuell wirklich am Limit und manchmal drüber».