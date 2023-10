Basel: Schon wieder Bombenalarm am Euro-Airport

Der Euro-Airport wurde bereits am Donnerstag wegen einer Bombendrohung geräumt.

Am Freitag kam es am Euro-Airport zu einer erneuten Evakuierung.

Der Basler Euro-Airport wurde am Freitagnachmittag erneut wegen eines Bombenalarms geräumt. Dies haben die französischen Behörden mitgeteilt, wie die «Basler Zeitung» berichtet. Schon am Donnerstag legte eine Bombendrohung den Flugbetrieb während rund sechs Stunden lahm. Die Evakuierung und Sicherung von Personal und Passagieren seien im Gange, so die zuständige Präfektur Haut-Rhin auf Anfrage. Die Polizei habe einen Sicherheitsperimeter eingerichtet und die «Dekontamination» sei im Gange.