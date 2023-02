Basel: Sexualdelikt an Frau bei Veloanlage

20min/Steve Last

Bild: obr Als ein unbeteiligter Dritter Lärm hörte und den Mann ansprach, flüchtete dieser die Rampe hoch in noch unbekannte Richtung.

Nach bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt kam es am Mittwoch zwischen 15.00 Uhr und ca. 15.25 Uhr zu einem Sexualdelikt beim Bahnhof Basel SBB. Ein unbekannter Mann habe dabei an einer Frau (46) ein Sexualdelikt begangen, als sich diese bei der selbstreinigenden Toilettenanlage beim Veloparking unter dem Centralbahnplatz aufhielt.

«Als ein unbeteiligter Dritter Lärm hörte und den Mann ansprach, flüchtete dieser die Rampe hoch in unbekannte Richtung», so die Mitteilung der Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Eine sofortige Fahndung der Kantonspolizei Basel-Stadt verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen und Tathergang zur Täterschaft aufgenommen.