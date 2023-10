Basel: SVP klagt über Drohungen und Vandalismus im Wahlkampf

Plakate welche an den Fenstern von Laetitia Block besprayt wurden. Ein solches hing im Schaufenster eines Kleinbasler Geschäftes, was schlussendlich zu Drohungen geführt hatte.

In einem offenen Brief wendet sich SVP Nationalratskandidatin Laetitia Block, Vizepräsidentin, an die Bevölkerung von Basel-Stadt.

«Nachdem ein Kleinbasler Geschäft ein Plakat von mir aufgehängt hat, sind innert 24 Stunden drei Typen einmarschiert und haben den Besitzern gedroht, das Schaufenster einzuschlagen, wenn mein Plakat nicht sofort weggenommen wird.» Das berichtet die Basler SVP-Nationalratskandidatin Laetitia Block in einem offenen Brief an die Basler Bevölkerung, den sie am Dienstag veröffentlicht hat.