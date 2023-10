Basel: So sieht Homeoffice bei der Polizei aus.

Jedes der Sujets zeigt den Polizeialltag in Basel und wird von echten Mitarbeitenden der Kantonspolizei verkörpert.

Die Kampagne soll die Vorzüge des Polizeiberufs in den Vordergrund stellen.

Die Kampagne «Traumberuf» setzt mit humorvollen Sprüchen wichtige Benefits aus dem Arbeitsalltag in den Kontext der Polizeiarbeit in Basel.

Mit einer neuen Rekrutierungskampagne will man nun besonders junge Menschen anwerben.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt kämpft mit einem massiven Personalmangel. Wie eine Erhebung von 20 Minuten im Juli zeigte, sind in Basel 92 von 700 Stellen unbesetzt . Die Lage bei der baselstädtischen Polizei ist im nationalen Vergleich besonders prekär. Qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber gebe es zu wenige. «Wir kämpfen damit, Nachwuchs zu rekrutieren, um Abgänge und Pensionierungen zu kompensieren», sagte Rooven Brucker, Sprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt, gegenüber 20 Minuten. Allerdings: Basel-Stadt zahlt mit 4800 Franken den tiefsten Einstiegslohn für Polizisten aus. In Zürich beträgt er 6200 Franken.

Die Basler Justiz- und Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann liebäugelte bereits mit der Einstellung von deutschen Polizisten , um die Lücken im eigenen Polizeikorps zu stopfen. Damit dem Fachkräftemangel speziell mit jungen Menschen entgegnet werden kann, startet die Basler Polizei am 25. Oktober nun mit ihrer neuen Rekrutierungskampagne «Traumjob», wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Die Kampagne soll die Vorzüge des Polizeiberufs in den Vordergrund stellen. Gemeinsam mit einer Werbeagentur sind fünf unterschiedliche Sujets entstanden, die je eine Situation aus dem Basler Polizeialltag «mit einem Augenzwinkern» und ein Schlagwort aus der herkömmlichen Arbeitswelt kombinieren. So zum Beispiel prangt der Spruch: «Auch wir machen Homeoffice. Bei anderen zu Hause.» – auf dem Bild einer Hausdurchsuchung. Ausserdem werden weitere Benefits wie das Arbeiten im Team und flexible Arbeitszeiten mit humorvollen Sprüchen in den Kontext des polizeilichen Alltags gesetzt. Die Sujets sollen authentische Arbeitssituationen präsentieren und wurden deshalb von echten Mitarbeitenden der Kantonspolizei verkörpert.